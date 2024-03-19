На Дніпропетровщині чоловік продавав боєприпаси через пошту: деталі схеми

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали чоловіка, який налагодив канал підпільного збуту боєприпасів.

Так, за даними слідства, підозрюваний – мешканець Одеси – розміщував оголошення про продаж “товару” на спеціалізованому сайті для мисливців і рибалок. Оплату приймав на банківські картки. Після перерахування клієнтами коштів боєприпаси надсилав через пошту.

У ході слідства задокументовано збут підозрюваним майже 1,5 тис. патронів.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Згодом чоловіка затримали під час збуту боєприпасів у порядку ст. 208 КПК України.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили зброю, станок для виготовлення боєприпасів, понад 5 кг пороху, 650 підпільно виготовлених патронів та 6,5 тис. гільз до них, 3 тис. капсулів, 5 тис. резинових кульок, мобільні телефони, чорнові записи, гроші. Призначено ряд необхідних експертиз.

Фігуранту повідомили про підозру за фактом придбання, зберігання та збуту бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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