На Днепропетровщине мужчина продавал боеприпасы через почту: детали схемы

В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который наладил канал подпольного сбыта боеприпасов.

Так, по данным следствия, подозреваемый — житель Одессы — размещал объявления о продаже «товара» на специализированном сайте для охотников и рыбаков. Оплату принимал на банковские карты. После перечисления клиентами средств боеприпасы отправлял через почту.

В ходе следствия задокументирован сбыт подозреваемым почти 1,5 тыс. патронов.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Мужчину задержали во время сбыта боеприпасов в порядке ст. 208 УПК Украины.

Правоохранители провели обыски и изъяли оружие, станок для изготовления боеприпасов, более 5 кг пороха, 650 подпольно изготовленных патронов и 6,5 тыс. гильз к ним, 3 тыс. капсюлей, 5 тыс. резиновых шариков, мобильные телефоны, черновые записи, деньги. Назначен ряд необходимых экспертиз.

Фигуранту сообщили о подозрении по факту приобретения, хранения и сбыта боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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