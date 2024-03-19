На Днепропетровщине мужчина продавал боеприпасы через почту: детали схемы

Так, по данным следствия, подозреваемый — житель Одессы — размещал объявления о продаже «товара» на специализированном сайте для охотников и рыбаков. Оплату принимал на банковские карты. После перечисления клиентами средств боеприпасы отправлял через почту.
В ходе следствия задокументирован сбыт подозреваемым почти 1,5 тыс. патронов.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Мужчину задержали во время сбыта боеприпасов в порядке ст. 208 УПК Украины.
Правоохранители провели обыски и изъяли оружие, станок для изготовления боеприпасов, более 5 кг пороха, 650 подпольно изготовленных патронов и 6,5 тыс. гильз к ним, 3 тыс. капсюлей, 5 тыс. резиновых шариков, мобильные телефоны, черновые записи, деньги. Назначен ряд необходимых экспертиз.
Фигуранту сообщили о подозрении по факту приобретения, хранения и сбыта боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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