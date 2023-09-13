Лікарі розповіли, в якому стані 3-річний хлопчик, який вчора випав з 3-го поверху у Кривому Розі

Там 3-річний хлопчик випав з вікна 3-го поверху.
Малечу відразу ушпиталили до лікарні з черепно-мозковою травмою та забоями.
Сьогодні медики розповіли, в якому стані постраждалий.
Зазначається, що хлопчика доставили до медзакладу у стані помірної важкості.
Наразі дитина перебуває у відділенні інтенсивної терапії під наглядом дитячого реаніматолога.
Динаміка – позитивна, – відзначають лікарі.
Батьки, будь ласка, стежте за своїми дітьми!
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