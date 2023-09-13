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Лікарі розповіли, в якому стані 3-річний хлопчик, який вчора випав з 3-го поверху у Кривому Розі

Сьогодні 11:22
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У Кривому Розі вчора, 12 вересня, стався нещасний випадок.

Новости Днепра про Лікарі розповіли, в якому стані 3-річний хлопчик, який вчора випав з 3-го поверху у Кривому Розі

Там 3-річний хлопчик випав з вікна 3-го поверху.

Малечу відразу ушпиталили до лікарні з черепно-мозковою травмою та забоями.

Сьогодні медики розповіли, в якому стані постраждалий.

Зазначається, що хлопчика доставили до медзакладу у стані помірної важкості.

Наразі дитина перебуває у відділенні інтенсивної терапії під наглядом дитячого реаніматолога.

Динаміка – позитивна, – відзначають лікарі.

Батьки, будь ласка, стежте за своїми дітьми! 

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