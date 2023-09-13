На Дніпропетровщині жінка вчетверте народила в “польових” умовах

У Криворізькому районі жінка народила четверту дитину.

Про це повідомила медикиня Криворізького центру екстреної медицини Марія.

8 вересня до станції ЕМД надійшов виклик про жінку в якої почалися перейми. За вказаною адресою терміново направили бригаду швидкої допомоги.

Як зʼясувалося, у 30-річної жінки це 7 вагітність та 4 пологи, проте на обліку в жіночій консультації вона не перебувала, а перейми почались понад годину тому. Бригадою ЕМД було прийнято рішення якнайшвидше госпіталізувати вагітну до найближчого пологового будинку, проте пологи довелось приймати в салоні санітарного автомобіля.

Згодом на світ з’явився хлопчик. З мамою та немовлям все добре, їх ушпиталили до Криворізького перинатального центру.

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