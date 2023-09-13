Кабмин запретил пересылать ряд предметов: что могут изъять на почте

В Украине официально запретили пересылать по почте ряд предметов.

Если раньше некоторые из этих предметов просто отказывались принимать на почте, то теперь их официально могут изъять. Это касается всех почтовых операторов, работающих на территории Украины.

В пределах Украины запрещается пересылать:

национальную валюту (кроме нумизматических монет и их коллекций), иностранную валюту;

продукты, срок годности менее 10 дней;

алкоголь с содержанием этилового спирта более 8,5 процента объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, если он безакцизный;

оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

животных и ядовитые растения;

специальные технические средства негласного получения информации, биологические агенты и т.д.

За границу нельзя отправлять ряд документов:

разрешения на право ношения оружия,

трудовые книжки,

военные билеты

документы, удостоверяющие личность, но исключение – паспорт во время военного положения.

Теперь на почте или таможне эти предметы могут быть изъяты. Продукты – утилизируют, а деньги пришлют назад через банк, или если это валюта – по почте, с указанной суммой перевода и оплатой по соответствующему тарифу.

Что касается опасных предметов, то работники почты могут обратиться в полицию.

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