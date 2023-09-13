Кабмин запретил пересылать ряд предметов: что могут изъять на почте

Если раньше некоторые из этих предметов просто отказывались принимать на почте, то теперь их официально могут изъять. Это касается всех почтовых операторов, работающих на территории Украины.
В пределах Украины запрещается пересылать:
За границу нельзя отправлять ряд документов:
Теперь на почте или таможне эти предметы могут быть изъяты. Продукты – утилизируют, а деньги пришлют назад через банк, или если это валюта – по почте, с указанной суммой перевода и оплатой по соответствующему тарифу.
Что касается опасных предметов, то работники почты могут обратиться в полицию.
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