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Мешканці Дніпра можуть почути вибухи: коли буде гучно

Сьогодні 20:40
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Мешканці Дніпра можуть почути вибухи.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра можуть почути вибухи: коли буде гучно

Про це проінформували в управлінні ЖКГ Лівобережної адміністрації. 

Так, протягом 14 вересня 2023 року в період з 10.00 до 18.00 на виробництві ТОВ “Рибальський кар’єр” проведуть масовий вибух.

Будь ласка, зберігайте спокій. Ситуація знаходиться під контролем, – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Дніпрі в четвер оголосили штормове попередження. Очікується дощ та гроза. 

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