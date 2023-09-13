Мешканці Дніпра можуть почути вибухи: коли буде гучно

Про це проінформували в управлінні ЖКГ Лівобережної адміністрації.
Так, протягом 14 вересня 2023 року в період з 10.00 до 18.00 на виробництві ТОВ “Рибальський кар’єр” проведуть масовий вибух.
Будь ласка, зберігайте спокій. Ситуація знаходиться під контролем, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Дніпрі в четвер оголосили штормове попередження. Очікується дощ та гроза.
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