У четвер у Дніпрі різко погіршиться погода: жовтий рівень небезпеки

Виходячи з дому, беріть парасольку!

У четвер, 14 вересня, у Дніпрі різко погіршиться погода – з 5:00 до 21:00 очікується гроза.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

14 вересня вранці та вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, грози (I рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

При цьому температура повітря у Дніпрі складе +12°…+10°C вночі, +23°…+25°C вдень.

Обов’язково беріть з собою парасольку та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме кілька днів.

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