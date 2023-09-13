У четвер у Дніпрі різко погіршиться погода: жовтий рівень небезпеки

У четвер, 14 вересня, у Дніпрі різко погіршиться погода – з 5:00 до 21:00 очікується гроза.
Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.
14 вересня вранці та вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, грози (I рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
При цьому температура повітря у Дніпрі складе +12°…+10°C вночі, +23°…+25°C вдень.
Обов’язково беріть з собою парасольку та бережіть себе!
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме кілька днів.
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Трагедія сталася близько 15:40 в районі Міжшкільного комбінату.
У Дніпрі різко зіпсується погода.
Триває слідство.
Щоправда, місцеві не знають - це самиця чи самець.