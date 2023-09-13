У Дніпрі на Робочій жінка потрапила під трамвай: що з нею

Сьогодні, 13 вересня, у Дніпрі на вулиці Робочій жінка потрапила під трамвай.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що містянка перебігала дорогу перед вагоном, впала і потрапила під колеса трамвая.
Жінка жива. На місце викликали правоохоронців та медиків.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Зараз на місці працює слідчий з ДТП. Тяжкість травм постраждалої поки невідома.
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Виходячи з дому, беріть парасольку!
Триває слідство.
Дніпропетровська область очолює антирейтинг за кількістю ДТП з постраждалими.
Щоправда, місцеві не знають - це самиця чи самець.