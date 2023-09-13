У Дніпрі на Робочій жінка потрапила під трамвай: що з нею

Трагедія сталася близько 15:40 в районі Міжшкільного комбінату.

Сьогодні, 13 вересня, у Дніпрі на вулиці Робочій жінка потрапила під трамвай.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що містянка перебігала дорогу перед вагоном, впала і потрапила під колеса трамвая.

Жінка жива. На місце викликали правоохоронців та медиків.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Зараз на місці працює слідчий з ДТП. Тяжкість травм постраждалої поки невідома.

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