В Днепре на Рабочей женщина попала под трамвай: что с ней

Сегодня, 13 сентября, в Днепре на улице Рабочей женщина попала под трамвай.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что горожанка перебегала дорогу перед вагоном, упала и попала под колеса трамвая.
Женщина жива. На место вызвали правоохранителей и медиков.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. Сейчас на месте работает следователь по ДТП. Тяжесть травм пострадавшей пока неизвестна.
Читайте также:
Автор:
В Днепре снова отключили воду на некоторых улицах.
В Днепре резко испортится погода.
Выходя из дома, берите зонтик!
Днепропетровская область возглавляет антирейтинг по числу ДТП с пострадавшими.
В Днепре снова отключили воду на некоторых улицах.
В Днепре резко испортится погода.
Выходя из дома, берите зонтик!
Днепропетровская область возглавляет антирейтинг по числу ДТП с пострадавшими.
В Криворожском районе женщина родила четвертого ребенка.
Старинные здания Днепра таят в себе много тайн и городских легенд. Правда ли все то, что о них рассказывают – сказать сложно, документального подтверждения этим легендам нет.
Важно!
Прихожанин церкви УПЦ МП пропагандировал любовь к Кремлю и отрицал независимость Украины.
На днях в СМИ распространяли информацию о том, что якобы с 1 октября в Украине будут отключать электроэнергию.
В Днепре незаконно разрыли дорогу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!