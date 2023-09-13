В Днепре на Рабочей женщина попала под трамвай: что с ней

Трагедия произошла около 15:40 в районе Межшкольного комбината.

Сегодня, 13 сентября, в Днепре на улице Рабочей женщина попала под трамвай.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что горожанка перебегала дорогу перед вагоном, упала и попала под колеса трамвая.

Женщина жива. На место вызвали правоохранителей и медиков.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. Сейчас на месте работает следователь по ДТП. Тяжесть травм пострадавшей пока неизвестна.

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