У Дніпрі деякі трамваї призупинять рух на два дні - Днепр Инфо
У Дніпрі деякі трамваї призупинять рух на два дні
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Сегодня 12:00

У Дніпрі електротранспорт курсуватиме зі змінами.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі трамваї призупинять рух на два дні

Цими вихідними, 18 та 19 травня, буде внесено зміни в роботу електротранспорту. Зокрема:

– трамваї №12 курсуватимуть до вул. Ігоря Сікорського, без заїзду до заводу Металовиробів;
– трамваї №16 тимчасово призупинять рух.

Натомість буде збільшено кількість тролейбусів за маршрутами №8, №9.

Це повʼязано з виконанням ремонту трамвайної колії по вул. Михайла Грушевського.

Крім цього, тривають відключення світла, тому деякі тролейбуси/трамваї можуть призупиняти рух у пікові години – вранці до 10 години та ввечері з 18 години. 

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