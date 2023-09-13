У Дніпрі понад 10 вулиць залишилися без води: причина

Цього разу відключили воду через аварійну ситуацію. Про це повідомили в КП Дніпроводоканалі.
Внаслідок течії водогону по вул. Хортицька, 16 припинено водопостачання:
Піхоти Короля
Олександра Матросова
Снайперська
Панфілова
Маргелова
Остапа Вишні
Хортицька
Обсерваторна
Станична
Черняховського
Танкістів
Льотчиків
Вінницька
Зої Космодемʼянської
Водопостачання відновлять протягом дня
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі різко зіпсується погода.
Дніпропетровська область очолює антирейтинг за кількістю ДТП з постраждалими.
Старовинні будівлі Дніпра таять у собі багато таємниць та міських…
Важливо!