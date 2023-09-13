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У Дніпрі понад 10 вулиць залишилися без води: причина

Сьогодні 16:42
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У Дніпрі знову відключили воду на деяких вулицях.

Новости Днепра про У Дніпрі понад 10 вулиць залишилися без води: причина

Цього разу відключили воду через аварійну ситуацію. Про це повідомили в КП Дніпроводоканалі. 

Внаслідок течії водогону по вул. Хортицька, 16 припинено водопостачання:

Піхоти Короля
Олександра Матросова
Снайперська
Панфілова
Маргелова
Остапа Вишні
Хортицька
Обсерваторна
Станична
Черняховського
Танкістів
Льотчиків
Вінницька
Зої Космодемʼянської

Водопостачання відновлять протягом дня

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Новости Днепра про У Дніпрі понад 10 вулиць залишилися без води: причинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі понад 10 вулиць залишилися без води: причинаРусский

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