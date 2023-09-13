У Дніпрі понад 10 вулиць залишилися без води: причина

У Дніпрі знову відключили воду на деяких вулицях.

Цього разу відключили воду через аварійну ситуацію. Про це повідомили в КП Дніпроводоканалі.

Внаслідок течії водогону по вул. Хортицька, 16 припинено водопостачання:

Піхоти Короля

Олександра Матросова

Снайперська

Панфілова

Маргелова

Остапа Вишні

Хортицька

Обсерваторна

Станична

Черняховського

Танкістів

Льотчиків

Вінницька

Зої Космодемʼянської

Водопостачання відновлять протягом дня

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