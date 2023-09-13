В Днепре более 10 улиц остались без воды: причина

На этот раз отключили воду из-за аварийной ситуации. Об этом сообщили в КП Днепроводоканали.
В результате течения водопровода по ул. Хортицкая, 16 прекращено водоснабжение:
Пехоты Короля
Александра Матросова
Снайперская
Панфилова
Маргелова
Остапа Вишни
Хортицкая
Обсерваторная
Станичная
Черняховского
Танкистов
Летчиков
Винницкая
Зои Космодемьянской
Водоснабжение возобновят в течение дня
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