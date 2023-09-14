Затяжна тривога: вночі росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками

Тривогу вночі оголосили о 23:43, відбій - о 02:22.

За цей час росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками.

Три дрони бійці з ПвК “Схід” збили.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, уламки одного з безпілотників впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 – пошкоджені. Понівечені й 8 господарських споруд, 3 авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили.

Крім того, росіяни били по Нікопольському району з важкої артилерії та “Граду”. Рятувальники обстежують уражену територію та з’ясовують наслідки атак.

Всюди минулося без постраждалих.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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