Затяжная тревога: ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками

Тревогу ночью объявили в 23:43, отбой – в 02:22.

За это время россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотниками.

Три дрона бойцы из ПВК «Схід» сбили.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, обломки одного из беспилотников упали в Первомайской громаде Никопольского района. Частично разрушен частный дом. Еще 6 – повреждены. Задело и 8 хозяйственных построек, 3 авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили.

Кроме того, россияне били по Никопольскому району из тяжелой артиллерии и «Града». Спасатели обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак.

Повсюду обошлось без пострадавших.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: