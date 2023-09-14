Затяжная тревога: ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками

За это время россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотниками.
Три дрона бойцы из ПВК «Схід» сбили.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, обломки одного из беспилотников упали в Первомайской громаде Никопольского района. Частично разрушен частный дом. Еще 6 – повреждены. Задело и 8 хозяйственных построек, 3 авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили.
Кроме того, россияне били по Никопольскому району из тяжелой артиллерии и «Града». Спасатели обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак.
Повсюду обошлось без пострадавших.
Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
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