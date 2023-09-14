Мешканці Дніпра зможуть дізнаватися про черги на кордоні через телефон: як саме

Якщо ви планували вирушити за кордон на власному авто, то ця інформація для вас!

Відтепер про черги на кордоні Держприкордонслужба України регулярно інформуватиме в своєму Telegram-каналі.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що кожні 3 години, з 6:30 до 21:30, буде з’являтися інформація щодо актуального стану черг у пунктах пропуску на західному кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Молдовою.

Саме щоб люди знали, де на кордоні найбільші скупчення автівок, а де найменші, і обирали для себе оптимальні маршрути слідування, Держприкордонслужба України відтепер регулярно інформуватиме про стан черг на кордоні у своєму Telegram-каналі, – прокоментував нововведення речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.

Telegram-канал ДПСУ – за посиланням!

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