Мешканці Дніпра зможуть дізнаватися про черги на кордоні через телефон: як саме

Відтепер про черги на кордоні Держприкордонслужба України регулярно інформуватиме в своєму Telegram-каналі.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що кожні 3 години, з 6:30 до 21:30, буде з’являтися інформація щодо актуального стану черг у пунктах пропуску на західному кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Молдовою.
Саме щоб люди знали, де на кордоні найбільші скупчення автівок, а де найменші, і обирали для себе оптимальні маршрути слідування, Держприкордонслужба України відтепер регулярно інформуватиме про стан черг на кордоні у своєму Telegram-каналі, – прокоментував нововведення речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.
Telegram-канал ДПСУ – за посиланням!
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