Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жители Днепра смогут узнавать об очередях на границе через телефон: как именно

Жители Днепра смогут узнавать об очередях на границе через телефон: как именно

Сегодня 07:15
просмотров

Если вы планировали ехать за границу на собственном авто, то эта информация для вас!

Новости Днепра про Жители Днепра смогут узнавать об очередях на границе через телефон: как именно

Теперь об очередях на границе Госпогранслужба Украины будет регулярно информировать в своем Telegram-канале.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что каждые 3 часа, с 6:30 до 21:30, будет появляться информация об актуальном состоянии очередей в пунктах пропуска на западной границе с Польшей, Венгрией, Румынией, Словакией и Молдовой.

Именно чтобы люди знали, где на границе самые большие скопления автомобилей, а где самые маленькие, и выбирали для себя оптимальные маршруты следования, Госпогранслужба Украины отныне будет регулярно информировать о состоянии очередей на границе в своем Telegram-канале, – прокомментировал нововведение представитель ГПСУ полковник Андрей Демченко.

Telegram-канал ГПСУ – по ссылке!

Новости Днепра про Жители Днепра смогут узнавать об очередях на границе через телефон: как именно

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Днепра смогут узнавать об очередях на границе через телефон: как именноУкраїнська Новости Днепра про Жители Днепра смогут узнавать об очередях на границе через телефон: как именноРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:41
В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)

В историческом квартале Днепра – на улице Паторжинского ведется активная…

В Днепре породистый вислоухий шотландец вынужден жить в собачьей будке
Новости Днепра
Сегодня 11:45
В Днепре породистый вислоухий шотландец вынужден жить в собачьей будке

В Днепре котик живет в собачьей будке.

В Днепре неизвестные сбили собаку, а затем выбросили ее на мусорку
Новости Днепра
Сегодня 09:34
В Днепре неизвестные сбили собаку, а затем выбросили ее на мусорку

Нет слов...

Затяжная тревога: ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками
Новости Днепра
Сегодня 07:50
Затяжная тревога: ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками

Тревогу ночью объявили в 23:43, отбой – в 02:22.

Последние новости

В Павлограде авто врезалось в стену: какое наказание получил водитель, из-за которого погибли двое парней
В Павлограде авто врезалось в стену: какое наказание получил водитель, из-за которого погибли двое парней

Водитель свою вину не признал.

Сегодня 12:54
4
просмотров
В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)
В Днепре хотят снести очередной старинный дом: что будет на его месте (ФОТО)

В историческом квартале Днепра – на улице Паторжинского ведется активная подготовка к строительству новых ЖК и бизнес-центров. Часть старинных домов, расположенная на улице будет органично «вплетена» между новыми высотками, а часть из них подлежит сносу.

Сегодня 12:41
3
просмотров
В Днепре породистый вислоухий шотландец вынужден жить в собачьей будке
В Днепре породистый вислоухий шотландец вынужден жить в собачьей будке

В Днепре котик живет в собачьей будке.

Сегодня 11:45
4
просмотров
По Карачуновской дамбе в Кривом Роге россияне ударили 13 ракетами: вода могла смыть два района
По Карачуновской дамбе в Кривом Роге россияне ударили 13 ракетами: вода могла смыть два района

Ровно год назад российские террористы ударили ракетами по Карачуновской дамбе в Кривом Роге.

Сегодня 11:35
4
просмотров
В Украине анонсировали повышение минимальной зарплаты в 2024 году
В Украине анонсировали повышение минимальной зарплаты в 2024 году

В Украине повысят минимальную зарплату и планируют проиндексировать пенсии.

Сегодня 11:11
9
просмотров
На Днепропетровщине мама на 4 года бросила несовершеннолетнюю дочь, оставив у родственников
На Днепропетровщине мама на 4 года бросила несовершеннолетнюю дочь, оставив у родственников

Четыре года назад женщина оставила свою дочь на родственников и пропала.

Сегодня 10:22
10
просмотров
В Криворожском районе местные нашли боевую часть от «шахеда»
В Криворожском районе местные нашли боевую часть от «шахеда»

Обнаружили подозрительный предмет - звоните на линию "101" или "102"!

Сегодня 10:16
4
просмотров
В Днепре неизвестные сбили собаку, а затем выбросили ее на мусорку
В Днепре неизвестные сбили собаку, а затем выбросили ее на мусорку

Нет слов...

Сегодня 09:34
3
просмотров
В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло
В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло

Без паники!

Сегодня 09:00
11
просмотров
На Днепропетровщине бешеные животные покусали 59 человек: что с ними
На Днепропетровщине бешеные животные покусали 59 человек: что с ними

Берегите себя!

Сегодня 08:35
11
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх