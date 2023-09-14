Жители Днепра смогут узнавать об очередях на границе через телефон: как именно

Если вы планировали ехать за границу на собственном авто, то эта информация для вас!

Теперь об очередях на границе Госпогранслужба Украины будет регулярно информировать в своем Telegram-канале.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что каждые 3 часа, с 6:30 до 21:30, будет появляться информация об актуальном состоянии очередей в пунктах пропуска на западной границе с Польшей, Венгрией, Румынией, Словакией и Молдовой.

Именно чтобы люди знали, где на границе самые большие скопления автомобилей, а где самые маленькие, и выбирали для себя оптимальные маршруты следования, Госпогранслужба Украины отныне будет регулярно информировать о состоянии очередей на границе в своем Telegram-канале, – прокомментировал нововведение представитель ГПСУ полковник Андрей Демченко.

Telegram-канал ГПСУ – по ссылке!

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