Жители Днепра смогут узнавать об очередях на границе через телефон: как именно

Теперь об очередях на границе Госпогранслужба Украины будет регулярно информировать в своем Telegram-канале.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Отмечается, что каждые 3 часа, с 6:30 до 21:30, будет появляться информация об актуальном состоянии очередей в пунктах пропуска на западной границе с Польшей, Венгрией, Румынией, Словакией и Молдовой.
Именно чтобы люди знали, где на границе самые большие скопления автомобилей, а где самые маленькие, и выбирали для себя оптимальные маршруты следования, Госпогранслужба Украины отныне будет регулярно информировать о состоянии очередей на границе в своем Telegram-канале, – прокомментировал нововведение представитель ГПСУ полковник Андрей Демченко.
Telegram-канал ГПСУ – по ссылке!
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