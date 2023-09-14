В Украине анонсировали повышение минимальной зарплаты в 2024 году

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время вечернего обращения 13 сентября.
Повышение произойдет в первом полугодии, а вот насколько – неизвестно.
Я поручил премьер-министру подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии будущего года повысить минимальную зарплату в Украине», – отметил президент.
Зеленский также проконсультировался с премьером Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко по поводу госбюджета 2024 года. Кроме зарплаты, президент обсудил с ними финансирование обороны и безопасности.
«На следующий год мы добавляем значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс – на производство оружия в Украине. И на дроны. Причем и на покупку того, что нужно за границей, и на украинское производство. Плюс почти 100 миллиардов гривен целенаправленно – на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты», – подчеркнул президент.
Более 460 млрд гривен уйдет на социальные расходы, а расходы на систему здравоохранения возрастут, по меньшей мере, на 24 млрд грн. Также дополнительные деньги будут направлены на систему образования, добавил президент.
В марте запланирована индексация пенсий, согласно законодательству.
Напомним, что в Украине минимальная зарплата составляет 6 тыс. 700 грн.
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