Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як у Дніпрі та області відслідковувати якість повітря у режимі реального часу

Як у Дніпрі та області відслідковувати якість повітря у режимі реального часу

Сьогодні 21:20
просмотров

У Дніпрі та області можна відслідковувати якість повітря

Новости Днепра про Як у Дніпрі та області відслідковувати якість повітря у режимі реального часу

Нещодавно презентували новий мобільний додаток “Дихай. Дніпропетровщино”. Цей застосунок показує дані лише у нашому регіоні. Програма використовує дані станції системи громадського моніторингу.

Застосунок буде дуже корисний людям з алергією. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на ГО “Досить труїти Кривий Ріг”.

Якість повітря позначається кружечками відповідного кольору від синього (добре) до білого (аномальні значення або потребує уточнення). Для цього використовуються дані про пил, радіацію, токсичні гази та основні гази.

Застосунок можна завантажити в Play Market для систем Android. Додаток не потребує реєстрація, просто встановлюєте і користуєтеся. Для точних даних можна увімкнути геолокацію.

Читайте також:

Новости Днепра про Як у Дніпрі та області відслідковувати якість повітря у режимі реального часуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі оголосили термінове метеорологічне попередження
Новини Дніпра
Сьогодні 20:40
У Дніпрі оголосили термінове метеорологічне попередження

У Дніпрі у ніч на 15 вересня різко зіпсується погода.

Де у Дніпрі можна безкоштовно відпочити цими вихідними 15-17 вересня
Новини Дніпра
Сьогодні 20:03
Де у Дніпрі можна безкоштовно відпочити цими вихідними 15-17 вересня

Якщо не знали куди піти.

Пришестя “Ісуса”: у Дніпрі помітили чоловіка, який нібито рибалив посеред річки без човна (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 19:27
Пришестя “Ісуса”: у Дніпрі помітили чоловіка, який нібито рибалив посеред річки без човна (ФОТО)

Досить дивне фото поширив місцевий телеграм-канал.

У Дніпрі по свіжій випічці в Varus гуляють мухи (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 18:10
У Дніпрі по свіжій випічці в Varus гуляють мухи (ФОТО)

Досить неприємний сюрприз.

Наверх