Як у Дніпрі та області відслідковувати якість повітря у режимі реального часу

У Дніпрі та області можна відслідковувати якість повітря

Нещодавно презентували новий мобільний додаток “Дихай. Дніпропетровщино”. Цей застосунок показує дані лише у нашому регіоні. Програма використовує дані станції системи громадського моніторингу.

Застосунок буде дуже корисний людям з алергією. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на ГО “Досить труїти Кривий Ріг”.

Якість повітря позначається кружечками відповідного кольору від синього (добре) до білого (аномальні значення або потребує уточнення). Для цього використовуються дані про пил, радіацію, токсичні гази та основні гази.

Застосунок можна завантажити в Play Market для систем Android. Додаток не потребує реєстрація, просто встановлюєте і користуєтеся. Для точних даних можна увімкнути геолокацію.

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