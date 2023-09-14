В Днепре объявили срочное метеорологическое предупреждение

Мы уже предупреждали, что Днепр накроет дождливый циклон. Впрочем, синоптики выпустили еще одно предупреждение. Как сообщили в Укргидрометцентре, 15 сентября почти на всей территории Украины ожидаются грозы и дожди.
Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, днем на Левобережье грозы; ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях значительные дожди (И уровень опасности, желтый).
В Киеве и области уже сообщают о значительных дождях и грозах от которых дрожат окна.
Днепр ненастье накроет ориентировочно в 3 ночи, 15 сентября. Ливни следует ожидать в течение всей пятницы. Кроме этого, завтра значительно похолодает, так что берите с собой курточки или теплые кардиганы.
Уже в субботу ненастье уйдет и снова будет тепло
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