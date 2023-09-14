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У Дніпрі оголосили термінове метеорологічне попередження

Сьогодні 20:40
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У Дніпрі у ніч на 15 вересня різко зіпсується погода.

Новости Днепра про У Дніпрі оголосили термінове метеорологічне попередження

Ми уже попереджали про те, що Дніпро накриє дощовий циклон. Втім, синоптики випустили ще одне попередження. Як повідомили в Укргідрометцентрі, 15 вересня майже по всій території України очікуються грози та дощі. 

Вночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень на Лівобережжі грози; вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

Новости Днепра про У Дніпрі оголосили термінове метеорологічне попередження

У Києві та області уже повідомляють про значні дощі та грози від яких трясуться вікна. 

Дніпро негода накриє орієнтовно о 3 ночі, 15 вересня. Зливи варто очікувати протягом усієї п’ятниці. Крім цього, завтра значно похолодає, тож беріть з собою курточки чи теплі кардигани. 

Уже в суботу негода піде геть і знову буде тепло. 

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