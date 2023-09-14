По Карачунівській дамбi у Кривому Розі росіяни вдарили 13 ракетами: вода могла змити два райони

Рівно рік тому російські терористи вдарили ракетами по Карачунівській дамбi у Кривому Розі.

Росіяни завдавали ударів три дні поспіль – всього було випущено 13 ракет («Іскандери», «Ікси» та «Кинджали»). Через ці удари вода могла змити два райони Кривого Рогу, а третина міста залишилася б без центрального водопостачання.

Про те, як ліквідовували наслідки цієї терористичної атаки, розповів Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

У перший день били 8 «Кинджалами» та «Іскандерами». У результаті ударів по дамбі у річці Інгулець почав швидко підніматись рівень води – 100 кубометрів (!) за секунду, – розповів Вілкул.

Вода почала підтоплювати навколишні території: міст у парку Мершавцева та Лодочну станцію, 112 домоволодінь і дачних ділянок. Частина міста залишилася без води. Деяких мешканців з підтоплених районів евакуйовували.

Це був перший подібний удар у повномасштабній війні – ніхто й ніколи у незалежній Україні не стикався з таким завданням. Не можу сказати, що ми були не готові до надзвичайних ситуацій, ми ж знаємо, що жорстокості та цинізму окупантів немає меж. Моделювалися різні позаштатні ситуації, але теорія та практика іноді трохи розходяться. Були моменти, коли серйозна катастрофа ставала реальністю, тому рішення ухвалювалися швидко і відразу ж виконувалися. Одразу ж мною було створено Штаб з ліквідації, до якого увійшли рятувальники, працівники комунальних, аварійних та промислових структур міста, правоохоронних органів, міського та районного виконкомів, – розповів Вілкул.

Проводився колосальний обсяг робіт. Крім того, на самій греблі було прийнято рішення про підриви дамби в районі Чорногорки нижче за течією (треба було збільшити пропускну спроможність та зупинити підтоплення). За 16 годин рівень води вдалося стабілізувати.

Якби не вдалося – за 30 годин проспект Поштовий до рівня другого поверху був би під водою, – зазначає голова Ради оборони міста.

За три дні рівень води в Інгульці повернувся на звичайні значення.

Було задіяно весь ресурс. Штаб працював цілодобово. Проводили великі інженерні роботи. Було відкачано 4500 кубометрів води з підтоплених будинків та дачних ділянок. Паралельно велася робота з відновлення водопостачання…Хочу, щоб ви розуміли, що за всім цим стоїть титанічна праця тисяч людей, які рятували Кривий Ріг від техногенної катастрофи, – підкреслив Вілкул.

По дамбі у Кривому Розі російські терористи били три дні поспіль. Ліквідація наслідків фактично йшла під новими обстрілами. На жаль, загинув працівник комунального підприємства «Сансервіс» Смірнов Валентин Валентинович.

Вічна шана нашому герою! – додав Вілкул

За його словами, події тієї ночі та наступних днів вже увійшли в історію як приклад чітких, злагоджених та ефективних дій.

Події тієї ночі та наступних днів вже увійшли в історію як приклад чітких, злагоджених та ефективних дій усієї криворізької команди. Хочу ще раз висловити подяку усім людям, причетним до ліквідації, за мужність, героїзм, самовіддачу та професіоналізм у вирішенні завдань. Ви справжні криворіжці! – додав голова Ради оборони міста.

Росіяни обов’язково будуть відповідати за всі свої дії. Росія – країна-терорист.

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