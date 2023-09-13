Коли чекати зливу та грозу в Дніпрі: атмосферний фронт різко зіпсує погоду в Україні

У Дніпрі різко зіпсується погода.

Свій прогноз озвучила українська синоптикиня Наталя Діденко. Наразі атмосферний фронт, який має принести дощі до України висить над прикордонням наших західних європейських сусідів, а вже завтра, 14 вересня, принесе опади та грози й нам.

Зливи спочатку накриють західні області України, північні, місцями у центральних та на Одещині, а далі, 15-го вересня, підуть східніше. Температура повітря за холодним фронтом знизиться.

Найхолодніше буде у західних областях, а ось у південних та центральних ще буде спекотно – до 29 градусів тепла. Зниження температури повітря через фронтальну діяльність пошириться на більшу частину України 15-го вересня.

Зміна погоди, похолодання, стрибки атмосферного тиску – все це можуть особливо відчувати люди із серцево-судинними недугами. А взагалі, останнім часом на зміну погоди реагує більшість людей – хтось загостренням недуги, а хтось сонливістю, головним болем, тощо. Не лякайтеся – це лише фронт атмосферний. Як прийшов, так і піде. Він закони знає, – повідомила синоптик.

До Дніпра дощі завітають у п’ятницю, 15 вересня. Цей день вважається перехідним між осінню та літом. Саме тоді, за народними переказами, починається осінь.

Дощ литиме протягом усього дня, а ось на вихідних знову буде сонячно та тепло, тож про холодну осінь поки що мова не йде.

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