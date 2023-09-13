Когда ожидается дождь и гроза в Днепре: атмосферный фронт резко испортит погоду в Украине

Свой прогноз озвучила украинская синоптика Наталья Диденко.
Теперь атмосферный фронт, который должен принести дожди в Украину, висит над пограничниками наших западных европейских соседей, а уже завтра, 14 сентября, принесет осадки и грозы и нам.
Ливни сначала накроют западные области Украины, северные, местами в центральных и Одесской области, а дальше, 15 сентября, пойдут восточнее. Температура воздуха по холодному фронту снизится.
Холоднее всего будет в западных областях, а вот в южных и центральных еще будет жарко — до 29 градусов тепла. Снижение температуры воздуха из-за фронтальной деятельности распространится на большую часть Украины 15 сентября.
Изменение погоды, похолодание, скачки атмосферного давления — все это могут особенно ощущать люди с сердечно-сосудистыми недугами. А вообще, в последнее время на смену погоды реагирует большинство людей — кто обострением недуга, а кто сонливостью, головной болью и т.д. Не пугайтесь – это только фронт атмосферный. Как пришел, так и уйдет. Он знает законы, — сообщила синоптик.
До Днепра дожди дойдут в пятницу, 15 сентября. Этот день считается переходным между осенью и летом. В это время, по народным преданиям, начинается осень.
Дождь будет лить в течение всего дня, а вот на выходных снова будет солнечно и тепло, так что о холодной осени пока речь не идет.
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