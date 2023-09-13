Когда ожидается дождь и гроза в Днепре: атмосферный фронт резко испортит погоду в Украине

Свой прогноз озвучила украинская синоптика Наталья Диденко.

Теперь атмосферный фронт, который должен принести дожди в Украину, висит над пограничниками наших западных европейских соседей, а уже завтра, 14 сентября, принесет осадки и грозы и нам.

Ливни сначала накроют западные области Украины, северные, местами в центральных и Одесской области, а дальше, 15 сентября, пойдут восточнее. Температура воздуха по холодному фронту снизится.

Холоднее всего будет в западных областях, а вот в южных и центральных еще будет жарко — до 29 градусов тепла. Снижение температуры воздуха из-за фронтальной деятельности распространится на большую часть Украины 15 сентября.