Врачи рассказали, в каком состоянии 3-летний мальчик, который вчера выпал с 3-го этажа в Кривом Роге

Там 3-летний мальчик выпал из окна 3-го этажа.
Малыша сразу госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами.
Сегодня медики рассказали, в каком состоянии пострадавший.
Отмечается, что мальчика доставили в медучреждение в состоянии умеренной тяжести.
В настоящее время ребенок находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением детского реаниматолога.
Динамика – положительная, – отмечают врачи.
Родители, пожалуйста, следите за своими детьми!
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