Врачи рассказали, в каком состоянии 3-летний мальчик, который вчера выпал с 3-го этажа в Кривом Роге

В Кривом Роге вчера, 12 сентября, произошел несчастный случай.

Там 3-летний мальчик выпал из окна 3-го этажа.

Малыша сразу госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами.

Сегодня медики рассказали, в каком состоянии пострадавший.

Отмечается, что мальчика доставили в медучреждение в состоянии умеренной тяжести.

В настоящее время ребенок находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением детского реаниматолога.

Динамика – положительная, – отмечают врачи.

Родители, пожалуйста, следите за своими детьми!

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