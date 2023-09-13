Жители Днепра жалуются на круговой перекресток на Калнышевского: в горсовете объяснили, почему изменили схему движения

В середине августа в Днепре на перекрестке ул. Калиновой и просп. Петра Калнышевского изменили схему движения: вместо Т-образного перекрестка ввели круговой.
Местные жители со временем начали жаловаться в соцсетях на новую схему движения. По их словам, на этом участке образуются пробки, неудобно ездить и т.д.
Поэтому в городском совете объяснили, зачем ввели круговой перекресток вместо Т-образного.
Отмечается, что основная цель таких изменений – предотвращение аварийных ситуаций и безопасность всех участников дорожного движения.
На перекрестке с круговым движением водители сбавляют скорость, изменяя траекторию. Тем временем для пешеходов все осталось без изменений. На подъезде к этому перекрестку установили соответствующие дорожные знаки – предупредительные: об изменении организации дорожного движения, приоритетности движения. Всего 43 знака. Нанесли дорожную разметку, установили дорожные столбики, ограждения в центральной части перекрестка. И на круговом движении для велосипедистов тоже есть велодорожка. Весь комплекс работ направлен на безопасность дорожного движения на этом участке, — подчеркнул Михаил Солярчин, начальник производственного отдела КП «Транспортная инфраструктура города».
Также в горсовете напомнили, что пять лет назад круговое движение установили на перекрестке Запорожского шоссе и ул. Аэропортовской. Это позволило значительно уменьшить количество ДТП.
До этого здесь фиксировали много лобовых столкновений, в результате которых люди получали тяжелые травмы или погибали. С круговым движением скорость транспорта замедлилась. Безопасность дорожного движения – основная цель, которую ставили. На других сложных участках будем делать круговое движение. К примеру, при капитальных ремонтах сложных перекрестков. Это в планах делать, – отметил Иван Васючков, заместитель начальника управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры городского совета.
Подробнее ознакомиться с тем, как изменилась схема движения на перекрестке ул. Калиновой и просп. Петра Калнышевского можно здесь.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре родители жалуются на школьное питание: в ГумДепе объяснили, куда обращаться.
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