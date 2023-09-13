Ждать ли отключений электроэнергии с 1 октября: в Минэнерго сделали важное заявление

По поводу этого в Министерстве энергетики сделали важное заявление.
Отмечается, что электроэнергетическая, угольная, нефтегазовая отрасли усиленно готовятся к новому отопительному сезону, поэтому никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предусматривается.
В Украине продолжается самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики. Благодаря этим усилиям энергосистема полностью будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и соответственно ограничений потребителей. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей. Поэтому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется, – говорится в сообщении Минэнерго.
Однако там отметили, что в случае новых обстрелов энергетической инфраструктуры отключения потребителей возможны.
Учитывая, что в некоторых регионах в прошлом году возникали ситуации с несправедливым распределением электроэнергии между потребителями, операторами системы распределения были разработаны и заранее опубликованы графики возможных отключений, которые могут быть применены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования, – говорится в сообщении.
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