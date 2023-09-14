У лікарні Дніпра померла військова медикиня Ірина Казьміна

У лікарні Дніпра зупинилося серце військової медикині Ірини Казьміної.

Про сумну звістку повідомила знайома померлої Людмила Оніщенко. Цю інформацію також підтвердили у повітряному командуванні Схід, де служила медикиня.

Ірина Казьміна була хірургом та старшим лейтенантом медичної служби.

40-річна Ірина була мобілізована. Згодом служила із комендатур охорони та обслуговування повітряного командування “Схід”, де рятувала бійців.

Ірина народилася у селі Іванівка, що на Дніпропетровщині. Друзі розповідають, що з дитинства вона мріяла стати лікарем.

12 вересня серце Ірини зупинилося у міській клінічній лікарні Дніпра. 13 вересня її поховали в селищі Судилків на Хмельниччині.

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