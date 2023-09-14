Сезон фонтанов — все: когда отключат фонтаны в Днепре

Лето закончилось две недели назад, но осень радует нас теплой погодой. Не выключали и фонтаны. Всего в Днепре 14 фонтанов. Все их отключат 1 октября и начнут готовить к зиме.
Об этом сообщает ДнепрTV.
Как рассказали коммунальщики, для того чтобы подготовить фонтан к зиме нужно почистить чашу с водой, демонтировать оборудование. Кроме этого, консервируется подача холодной поставки, подача электроэнергии на зимний период.
Впоследствии оборудование проверяется и его начинают готовить к следующему сезону.
У днепрян еще две недели, чтобы почувствовать летнюю атмосферу и сделать фото.
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