Сезон фонтанов — все: когда отключат фонтаны в Днепре

Последний шанс сделать летние фото.

Лето закончилось две недели назад, но осень радует нас теплой погодой. Не выключали и фонтаны. Всего в Днепре 14 фонтанов. Все их отключат 1 октября и начнут готовить к зиме.

Об этом сообщает ДнепрTV.

Как рассказали коммунальщики, для того чтобы подготовить фонтан к зиме нужно почистить чашу с водой, демонтировать оборудование. Кроме этого, консервируется подача холодной поставки, подача электроэнергии на зимний период.

Впоследствии оборудование проверяется и его начинают готовить к следующему сезону.

У днепрян еще две недели, чтобы почувствовать летнюю атмосферу и сделать фото.

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