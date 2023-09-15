Мешканців Дніпра спантеличила загадкова конструкція біля дореволюційного будинку: що це

Дніпряни розгадують феномен дивної гранітної тумби, яку помітили біля дореволюційного будинку.

Віднайшов тумбу дніпрянин Павло. Фото опублікували в спільноті на Facebook “Катеринослав. Дніпропетровськ”. Помітили дивну конструкцію на вулиці Антоновича, 49 біля дореволюційного будинку.

На розі стоїть така ось гранітна тумба. Хто знає чи здогадається, що це? Залишки огорожі? Але в щільну стіну будинку? Загадка, – написав Павло.

У коментарях розгорілася палка дискусія щодо цієї загадкової тумби. Версій чимало. Хтось каже, що це конов’язь, старовинна стоянка для карети, фонтан та вентиляція для бомбосховища.

Мабуть, коней прив’язувати.

Подобається така версія. Десь у центрі міста бачила таке. Казали мені, що це подібність до паркування коней.

Може бути каретна тумба. Їх ставили, щоб карета не оббивала кути будинку, такий собі відбійник. Але тут не зрозуміло чи був тут проїзд.

Схоже на вентиляційну трубу підвалу/бомбосховища.

Конструкція виявилася ще більш загадковою, адже за словами дніпрян, вона тут не мала стояти.

Ця тумба стоїть там недавно, років 20. Раніше вона стояла біля будинку по вул. Савченко №26. Коли ремонтували приватний будинок біля неї, цю тумбу перетягнули (вкрали), – розповів дніпрянин Олександр. Одна версія божевільніше іншої. Це, колишня частина огорожі, котра оточувала пам’ятник Пушкіна. Не так далеко по часу, там було два таких стовпчики, – зазначив дніпрянин Григорій. Цей будинок належав купцю Коробочкіну. Він в ньому зробив першу архітектурну школу у нашому місті. Раніше було три тумби, дві вкрали. Там ще був старовинний паркан який обгороджував територію приватного особняка, – стверджує дніпрянка Ольга. Дехто стверджує, що це колонка для води. А це не може бути тумба, ні не тумба, були такі крани для води. Ми їх називали “фонтан”. Зазвичай мама казала, сходи по воду на фонтан. Були металеві. Може і такі були. Там на фото я бачу отвори на тумбі.

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