Житель Кривого Рога заплатит штраф за то, что матерился на кладбище

Житель Кривого Рога заплатит штраф за то, что матерился на одном из местных кладбищ. Такое наказание для него избрал Долгинцевский райсуд Кривого Рога. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте Единого реестра судебных решений.
Действия мужчины квалифицировали как мелкое хулиганство. Он признал вину и подтвердил информацию по протоколу. Теперь криворожчанин должен заплатить 51 гривну штрафа и судебный сбор в размере 496,20 гривен.
Отметим, что 3 мая нардепы увеличили размеры штрафов за нецензурную брань в общественных местах. Теперь, если вы «материтесь» в общественных местах, то вас могут оштрафовать за мелкое хулиганство.
Какое наказание?
Нарушителей могут оштрафовать в размере от 10 до 30 необлагаемых налогом минимумов – это 510 гривен. Либо же – общественные работы сроком от 20 до 40 часов, либо исправительные работы сроком от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка. Могут также применить административный арест сроком до 10 дней.
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Яна Юхименко
Автор:
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