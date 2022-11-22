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В Днепре из-за сильных дождей затопило дом: откачали 432 куб. воды (ФОТО)

Сегодня 10:59
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В Днепре спасатели откачивали воду с территории частного домовладения.

Новости Днепра про В Днепре из-за сильных дождей затопило дом: откачали 432 куб. воды (ФОТО)

В понедельник, 21 ноября, в 15:45 на линию «101» сообщили, что из-за сильных дождей затопило дом и прилегающие к нему территории по улице Семипалатинской в ​​Днепре.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели прибыли на место происшествия. С помощью мотопомпы они откачали из дома и близлежащей территории 432 кубометра воды.

Новости Днепра про В Днепре из-за сильных дождей затопило дом: откачали 432 куб. воды (ФОТО)

К работам привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре из-за сильных дождей затопило дом: откачали 432 куб. воды (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре из-за сильных дождей затопило дом: откачали 432 куб. воды (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сотни домов остались без воды: адреса.

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Новости Днепра про В Днепре из-за сильных дождей затопило дом: откачали 432 куб. воды (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре из-за сильных дождей затопило дом: откачали 432 куб. воды (ФОТО)Русский

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