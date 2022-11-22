В Днепре из-за сильных дождей затопило дом: откачали 432 куб. воды (ФОТО)

В понедельник, 21 ноября, в 15:45 на линию «101» сообщили, что из-за сильных дождей затопило дом и прилегающие к нему территории по улице Семипалатинской в Днепре.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели прибыли на место происшествия. С помощью мотопомпы они откачали из дома и близлежащей территории 432 кубометра воды.
К работам привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сотни домов остались без воды: адреса.
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