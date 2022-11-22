Пошла на учебу и пропала: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девочку

Полицейские Каменского разыскивают 15-летнюю Софию Хлебаеву.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

21 ноября около 7:00 девушка ушла из дома на учебу и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, прическа каре, глаза светло-голубые.

Была одета в синюю куртку, серые брюки. При себе у нее был бордовый рюкзак.

Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, сообщите по номерам: (068)-241-17-43, 096-586-94-41 или на линию «102».

Любая информация может быть полезной!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине более двух дней разыскивают без вести пропавших детей.

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