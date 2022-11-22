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  • Мешканець Кривого Рогу заплатить штраф за те, що він нецензурно лаявся на кладовищі

Мешканець Кривого Рогу заплатить штраф за те, що він нецензурно лаявся на кладовищі

Сьогодні 13:57
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У Кривому Розі чоловік, який лаявся на кладовищі, заплатить штраф.

Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу заплатить штраф за те, що він нецензурно лаявся на кладовищі

Мешканець Кривого Рогу заплатить штраф за те, що матюкався на одну із місцевих цвинтарів. Таке покарання для нього обрав Довгинцівський райсуд Кривого Рогу. Про це стало відомо з документу, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Дії чоловіка кваліфікували, як дрібне хуліганство. Він визнав вину і підтвердив інформацію з протоколу. Тепер криворіжанин повинен заплатити 51 гривню штрафу та судовий збір у розмірі 496,20 гривень.

Зазначимо, що 3 травня нардепи збільшили розміри штрафів за нецензурну лайку в громадських місцях. Відтепер, якщо ви “матюкаєтесь” в громадських місцях, то вас можуть оштрафувати за дрібне хуліганство.

Яке покарання?

Порушників можуть оштрафувати в розмірі від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це 510 гривень. Або ж – громадські роботи строком від 20 до 40 годин, або виправні роботи строком від одного до двох місяців за вирахуванням 20% заробітку. Можуть також застосувати адміністративний арешт строком до 10 діб.

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Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу заплатить штраф за те, що він нецензурно лаявся на кладовищіУкраїнська Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу заплатить штраф за те, що він нецензурно лаявся на кладовищіРусский

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