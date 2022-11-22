В Днепре из-за отключения света жители левого берега остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с отключением электропитания остановлена ПНС, поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить после подачи электроэнергии.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за сильных дождей затопило дом: откачали 432 куб. воды (ФОТО).
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