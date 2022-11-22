В Днепре из-за отключения света жители левого берега остались без воды: адреса

В Кривом Роге полицейские более двух дней разыскивают без вести…

Как зарядить телефон без электричества Если под плановые графики отключения электричества в Днепре можно подстроиться и заблаговременно зарядить гаджеты, то к аварийным готовым никогда не будешь. Чтобы отключение света не оставило без телефона и связи, журналисты dnepr.info собрали ТОП-3 способа зарядить смартфон и ноутбук без… просмотров

В Днепре у подозрительного мужчины нашли оружие и украденные у военных телефоны 21 ноября патрульные задержали мужчину, у которого с собой были украденные в военных телефоны. просмотров

Омельченко: невероятная история последнего лоцмана Днепра В Днепре улицы увековечивают местную историю и тех, кто заботился о том, чтобы она не была забыта. В городе есть улица, «напоминающая» о том, что часть населения нашего города составляли лоцманы. просмотров

В Днепре сотни домов остались без воды: адреса В некоторых районах Днепра сегодня 22 ноября отключили воду. 0 просмотров