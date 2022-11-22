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  • В Днепре из-за отключения света жители левого берега остались без воды: адреса

В Днепре из-за отключения света жители левого берега остались без воды: адреса

Сегодня 12:43
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В Днепре сегодня, 22 ноября, некоторые жители левого берега из-за отключения света остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света жители левого берега остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с отключением электропитания остановлена ​​ПНС, поэтому прекращено водоснабжение:

  • просп. Слобожанского, 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 233;
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72;
  • ул. Батумской, 8-64;
  • ул. Байкальской, 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, 1-36;
  • ул. Яркой, 1-41;
  • ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенней, 7 –13.

Водоснабжение обещают возобновить после подачи электроэнергии.

Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света жители левого берега остались без воды: адреса

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за сильных дождей затопило дом: откачали 432 куб. воды (ФОТО).

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