Житель Кривого Рога украл документы у нового друга, чтобы потом потребовать за них вознаграждение

Удивительный способ заработать выбрал житель Кривого Рога.

Криворожец украл паспорт у нового товарища, чтобы получить от него денежную благодарность.

Об этом говорится в приговоре Саксаганского районного суда Кривого Рога.

Мужчины познакомились в пункте приема металлолома в начале января 2024 года. Получив деньги за вторсырье, новые знакомые решили отпраздновать и купить водки.

Потерпевший пригласил нового знакомого к себе в гости, где они мирно распивали спиртное. Однако когда владелец дома заснул, его новоиспеченный друг залез в шкаф и украл паспорт.

Уже с утра хозяин квартиры проснулся, но ни друга, ни документов не было.

Позже следователю и судье злоумышленник признался, что хотел вернуть документ другу, но за денежное вознаграждение.

На этапе установления обстоятельств правонарушения вор вернул паспорт владельцу. Последний официально заявил, что претензий к подозреваемому нет.

14 февраля Саксаганский районный суд Кривого Рога признал гражданина виновным в предъявленном обвинении за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.357 УК Украины, и назначил штраф в размере 850 гривен.

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