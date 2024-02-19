Житель Кривого Рогу вкрав документи в нового друга, аби потім вимагати за них винагороду

Дивний спосіб заробити обрав житель Кривого Рогу.

Криворіжець вкрав паспорт у нового товариша, аби потім отримати від нього грошову подяку.

Про це йдеться у вироку Саксаганського районного суду Кривого Рогу.

Чоловіки познайомилися у пункті прийому металобрухту на початку січня 2024 року. Отримавши гроші за вторсировину, нові знайомі вирішили це відсвяткувати купити горілки.

Потерпілий запросив нового знайомого до себе в гості, де вони мирно розпивали спиртне. Проте коли власник помешкання заснув, його новоспечений друг заліз до шафи та поцупив паспорт.

Вже зранку господар квартири прокинувся, але ні друга, ні документів не було.

Пізніше слідчому й судді зловмисник зізнається, що хотів повернути документ приятелеві, але за грошову винагороду.

На етапі встановлення обставин правопорушення крадій повернув паспорт власнику. Останній офіційно заявив, що претензій до підозрюваного не має.

14 лютого Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу визнав громадянина винуватим у пред`явленому обвинуваченні за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.357 КК України, і призначив штраф у розмірі 850 гривень.

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