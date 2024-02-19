Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Житель Кривого Рогу вкрав документи в нового друга, аби потім вимагати за них винагороду

Житель Кривого Рогу вкрав документи в нового друга, аби потім вимагати за них винагороду

Сьогодні 12:28
просмотров

Дивний спосіб заробити обрав житель Кривого Рогу.

Новости Днепра про Житель Кривого Рогу вкрав документи в нового друга, аби потім вимагати за них винагороду

Криворіжець вкрав паспорт у нового товариша, аби потім отримати від нього грошову подяку.

Про це йдеться у вироку Саксаганського районного суду Кривого Рогу.

Чоловіки познайомилися у пункті прийому металобрухту на початку січня 2024 року. Отримавши гроші за вторсировину, нові знайомі вирішили це відсвяткувати купити горілки.

Потерпілий запросив нового знайомого до себе в гості, де вони мирно розпивали спиртне. Проте коли власник помешкання заснув, його новоспечений друг заліз до шафи та поцупив паспорт. 

Вже зранку господар квартири прокинувся, але ні друга, ні документів не було. 

Пізніше слідчому й судді зловмисник зізнається, що хотів повернути документ приятелеві, але за грошову винагороду.

На етапі встановлення обставин правопорушення крадій повернув паспорт власнику. Останній офіційно заявив, що претензій до підозрюваного не має.

14 лютого Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу визнав громадянина винуватим у пред`явленому обвинуваченні за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.357 КК України, і призначив штраф у розмірі 850 гривень.

Новости Днепра про Житель Кривого Рогу вкрав документи в нового друга, аби потім вимагати за них винагородуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі біля Кельнського бульвару на зебрі зіткнулися автівки: рух ускладнено
Новини Дніпра
Сьогодні 12:14
У Дніпрі біля Кельнського бульвару на зебрі зіткнулися автівки: рух ускладнено

Будьте уважні!

Був учасником АТО: на війні загинув воїн з Дніпропетровщини Сергій Чабан
Новини Дніпра
Сьогодні 08:59
Був учасником АТО: на війні загинув воїн з Дніпропетровщини Сергій Чабан

Вічна слава!

На 9 годин: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
На 9 годин: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

У Кам’янському з пожежі врятували жінку з інвалідністю
Новини Дніпра
16.02.2024 20:48
У Кам’янському з пожежі врятували жінку з інвалідністю

У Кам'янському на Дніпропетровщині з пожежі врятували жінку з інвалідністю

Наверх