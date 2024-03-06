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  • Житель Днепра помогал уклонистам: за 10 тыс. долларов должен был повлиять на начальника одного из ТЦК

Житель Днепра помогал уклонистам: за 10 тыс. долларов должен был повлиять на начальника одного из ТЦК

Сегодня 09:30
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Теперь днепрянина будут судить.

Новости Днепра про Житель Днепра помогал уклонистам: за 10 тыс. долларов должен был повлиять на начальника одного из ТЦК

Житель Днепра за деньги помогал уклонистам. Так, он пообещал директору общества с ограниченной ответственностью способствовать положительному решению вопроса о признании последнего и его работников непригодными к военной службе с последующим исключением с воинского учета.

Днепрянин должен был повлиять на начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Днепропетровской области. Свои «услуги» делец оценил в 10 тыс. долларов США за каждого человека.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Правоохранители задержали дельца в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения денег.

Новости Днепра про Житель Днепра помогал уклонистам: за 10 тыс. долларов должен был повлиять на начальника одного из ТЦК

Новости Днепра про Житель Днепра помогал уклонистам: за 10 тыс. долларов должен был повлиять на начальника одного из ТЦК

Позже в отношении него прокуратура направила в суд обвинительный акт. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что три жительницы Днепра за деньги переправляли мужчин за границу: какую схему придумали.

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Новости Днепра про Житель Днепра помогал уклонистам: за 10 тыс. долларов должен был повлиять на начальника одного из ТЦКУкраїнська Новости Днепра про Житель Днепра помогал уклонистам: за 10 тыс. долларов должен был повлиять на начальника одного из ТЦКРусский

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