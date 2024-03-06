Мешканець Дніпра допомагав ухилянтам: за 10 тис. доларів мав вплинути на начальника одного з ТЦК

Тепер дніпрянина будуть судити.

Мешканець Дніпра за гроші допомагав ухилянтам. Так, він пообіцяв директору товариства з обмеженою відповідальністю сприяти щодо позитивного вирішення питання про визнання останнього та його працівників непридатними до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку.

Дніпрянин мав вплинути на начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Дніпропетровській області. Свої «послуги» ділок оцінив у 10 тис. доларів США за кожну особу.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Правоохоронці затримали ділка у порядку ст. 208 КПК України під час отримання грошей.

Згодом стосовно нього прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що три жительки Дніпра за гроші переправляли чоловіків за кордон: яку схему вигадали.

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