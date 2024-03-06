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  • Мешканець Дніпра допомагав ухилянтам: за 10 тис. доларів мав вплинути на начальника одного з ТЦК

Мешканець Дніпра допомагав ухилянтам: за 10 тис. доларів мав вплинути на начальника одного з ТЦК

Сьогодні 09:30
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Тепер дніпрянина будуть судити.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра допомагав ухилянтам: за 10 тис. доларів мав вплинути на начальника одного з ТЦК

Мешканець Дніпра за гроші допомагав ухилянтам. Так, він пообіцяв директору товариства з обмеженою відповідальністю сприяти щодо позитивного вирішення питання про визнання останнього та його працівників непридатними до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку.

Дніпрянин мав вплинути на начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Дніпропетровській області. Свої «послуги» ділок оцінив у 10 тис. доларів США за кожну особу.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Правоохоронці затримали ділка у порядку ст. 208 КПК України під час отримання грошей.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра допомагав ухилянтам: за 10 тис. доларів мав вплинути на начальника одного з ТЦК

Новости Днепра про Мешканець Дніпра допомагав ухилянтам: за 10 тис. доларів мав вплинути на начальника одного з ТЦК

Згодом стосовно нього прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що три жительки Дніпра за гроші переправляли чоловіків за кордон: яку схему вигадали.

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Новости Днепра про Мешканець Дніпра допомагав ухилянтам: за 10 тис. доларів мав вплинути на начальника одного з ТЦКУкраїнська

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