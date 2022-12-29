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  • Житель Днепра похитил двух девочек: 4-летняя девочка смогла убежать и спасла свою подругу

Житель Днепра похитил двух девочек: 4-летняя девочка смогла убежать и спасла свою подругу

Сегодня 14:58
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В Днепропетровской области мужчина похитил двух девочек.

Новости Днепра про Житель Днепра похитил двух девочек: 4-летняя девочка смогла убежать и спасла свою подругу

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, житель Днепра похитил двух малолетних девочек и пытался лишить их свободы.

Жуткий инцидент произошел еще в октябре в Синельниковском районе. По данным следствия, мужчина заманил двух девочек 4 и 7 лет в заброшенное здание. Детей он увидел в подъезде одной из многоэтажек и позвал с собой под предлогом, что покажет им щенка.

Однако никакой собаки не существовало и мужчина привел девушек в заброшенное здание. Старшую девочку он связал, а младшей удалось сбежать, когда злоумышленник отвернулся. 4-летняя девочка вернулась домой и рассказала все родителям. Взрослые вызвали полицию.

Злоумышленник задержали. На суде свою вину он не признал, но это ему не помогло и днепрянин получил 5 лет лишения свободы за похищение детей.

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