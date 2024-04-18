Викрили жителя Дніпра, який зливав інформацію про ЗСУ російським блогерам-пропагандистам

Информатора задержали "на горячем".

Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского информатора, сливавшего информацию о Силах обороны в Днепре. Предоставляя данные о расположении подразделений ВСУ, мужчина корректировал удары по городу.

Разоблачить информатора удалось благодаря спецоперации СБУ. Им оказался айтишник из Днепра, завербованный летом 2023 года.

Сообщения с поддержкой РФ айтишник сначала публиковал во «ВКонтакте», после чего его заметил российский пропутинский блогер из «Единой России» и предложил сотрудничество.

Днепрянин должен был разведывать огневые позиции украинских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны и основные маршруты движения подразделений ВСУ. Получившуюся информацию передавал через паблики в Telegram.

Прокремлевский пропагандист преподавал ее в подконтрольных российской спецслужбе пабликах. В дальнейшем враг использовал эти данные для подготовки ракетно-дроновых ударов по Днепру.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника еще на начальном этапе его взрывной деятельности. Для сбора разведданных айтишник ездил по городу в «маршрутках», из которых скрыто фотографировал места предполагаемого пребывания или проезда украинских войск.

Дома у него нашли телефоны и технику, которыми он пользовался, чтобы передавать данные. Нашли также криптовалютный кошелек, куда информатор получал деньги.

Мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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