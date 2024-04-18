Викрили жителя Дніпра, який зливав інформацію про ЗСУ російським блогерам-пропагандистам

Інформатора затримали "на гарячому".

Служба безпеки України повідомила про затримання російського інформатора, який зливав інформацію про Сили оборони у Дніпрі. Надаючи дані про розташування підрозділів ЗСУ, чоловік коригував удари по місту.

Викрити інформатора вдалося завдяки спецоперації СБУ. Ним виявився айтівець із Дніпра, якого завербували влітку 2023 року.

Дописи з підтримкою РФ айтівець спочатку публікував у “Вконтактє”, після чого його помітив російський пропутінський блогер з “Єдіной Росії” та запропонував співпрацю.

Дніпрянин мав вивідувати вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони та основні маршрути руху підрозділів ЗСУ. Отриману інформацію передавав через пабліки в Telegram.

Прокремлівський пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. Надалі ворог використовував ці дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Дніпру.

Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його підривної діяльності. Для збору розвідданих айтівець їздив по місту в “маршрутках”, з яких приховано фотографував місця ймовірного перебування або проїзду українських військ.

Вдома у нього знайшли телефони та техніку, якою той користувався, аби передавати дані. Знайшли також криптовалютний гаманець, куди інформатор отримував гроші.

Чоловіку помітили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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