У Дніпрі 17-річна дівчина з Сєвєродонецька хотіла накласти на себе руки, стрибнувши з мосту

28 грудня поліціянти врятували 17-річну дівчинку, яка намагалася вчинити самогубство, стрибнувши з Нового мосту. Спочатку про це повідомили дніпровські телеграм-канали, а сьогодні підтвердили в міськраді.
Дівчину на мосту помітили правоохоронці, а потім відвели до найближчого кафе, щоб зігріти, адже вона була в мокрому одязі. Медикам, які приїхали на виклик, вона розповіла, що хотіла накласти на себе руки.
Відомо, що дівчинка переселенка із Сєвєродонецька на Луганщині. Чому вона вирішила накласти на себе руки – невідомо, але справою займатиметься ювенальна служба.
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