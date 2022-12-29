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У Дніпрі 17-річна дівчина з Сєвєродонецька хотіла накласти на себе руки, стрибнувши з мосту

Сьогодні 12:13
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У Дніпрі 17-річна дівчина намагалася накласти на себе руки.

Новости Днепра про У Дніпрі 17-річна дівчина з Сєвєродонецька хотіла накласти на себе руки, стрибнувши з мосту

28 грудня поліціянти врятували 17-річну дівчинку, яка намагалася вчинити самогубство, стрибнувши з Нового мосту. Спочатку про це повідомили дніпровські телеграм-канали, а сьогодні підтвердили в міськраді.

Дівчину на мосту помітили правоохоронці, а потім відвели до найближчого кафе, щоб зігріти, адже вона була в мокрому одязі. Медикам, які приїхали на виклик, вона розповіла, що хотіла накласти на себе руки.

Відомо, що дівчинка переселенка із Сєвєродонецька на Луганщині. Чому вона вирішила накласти на себе руки – невідомо, але справою займатиметься ювенальна служба.

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Новости Днепра про У Дніпрі 17-річна дівчина з Сєвєродонецька хотіла накласти на себе руки, стрибнувши з мостуУкраїнська

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