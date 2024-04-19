Запшикал лицо газовым баллончиком: в Днепре подросток ограбил мужчину

В Днепре 17-летний парень забрызгал лицо мужчины газовым баллончиком и ограбил его.
Ограбление произошло 17 апреля. По словам 22-летнего потерпевшего, он хотел продать свой мобильный телефон и разместил объявление на специализированном сайте. Через некоторое время ему позвонил покупатель и предложил встретиться.
На месте встречи, когда телефон оказался в руках несовершеннолетнего грабителя, он внезапно брызнул газовым баллончиком продавцу в лицо и скрылся.
В течение двух часов 17-летний парень был задержан и возвращен владельцу похищенное имущество. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.186 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
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