Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Запшикал лицо газовым баллончиком: в Днепре подросток ограбил мужчину

Сегодня 21:25
просмотров

В Днепре подросток ограбил мужчину.

Новости Днепра про Запшикал лицо газовым баллончиком: в Днепре подросток ограбил мужчину

В Днепре 17-летний парень забрызгал лицо мужчины газовым баллончиком и ограбил его.

Ограбление произошло 17 апреля. По словам 22-летнего потерпевшего, он хотел продать свой мобильный телефон и разместил объявление на специализированном сайте. Через некоторое время ему позвонил покупатель и предложил встретиться.

На месте встречи, когда телефон оказался в руках несовершеннолетнего грабителя, он внезапно брызнул газовым баллончиком продавцу в лицо и скрылся.

В течение двух часов 17-летний парень был задержан и возвращен владельцу похищенное имущество. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.186 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Новости Днепра про Запшикал лицо газовым баллончиком: в Днепре подросток ограбил мужчину

Читайте также:

Новости Днепра про Запшикал лицо газовым баллончиком: в Днепре подросток ограбил мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Запшикал лицо газовым баллончиком: в Днепре подросток ограбил мужчинуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Жил на разбомбленном последнем этаже: в Днепре из-под завалов вытащили третьего погибшего
    Новости Днепра
    Сегодня 22:31
    Жил на разбомбленном последнем этаже: в Днепре из-под завалов вытащили третьего погибшего

    Число погибших из-за удара по Днепру возросло.

    На месте ракетного удара по дому в Днепре побывал Зеленский
    Новости Днепра
    Сегодня 20:02
    На месте ракетного удара по дому в Днепре побывал Зеленский

    Президент посетил место ракетного удара в Днепре.

    В Днепре на Соколе появятся островки безопасности: для чего они
    Новости Днепра
    Сегодня 19:33
    В Днепре на Соколе появятся островки безопасности: для чего они

    Островки безопасности появятся на Соколе.

    В Днепре под завалами пятиэтажки еще ищут людей
    Новости Днепра
    Сегодня 18:34
    В Днепре под завалами пятиэтажки еще ищут людей

    В Днепре из-под завалов вытащили тело женщины, еще одного человека…

    Последние новости

    Жил на разбомбленном последнем этаже: в Днепре из-под завалов вытащили третьего погибшего
    Жил на разбомбленном последнем этаже: в Днепре из-под завалов вытащили третьего погибшего

    Число погибших из-за удара по Днепру возросло.

    Сегодня 22:31
    просмотров
    Каменское начали заселять гигантские бабочки
    Каменское начали заселять гигантские бабочки

    В Каменском на Днепропетровщине выращивают гигантских бабочек.

    Сегодня 22:00
    2
    просмотров
    6-летний мальчик, которого спасают в Днепре, из-за ракетного удара потерял всю семью
    6-летний мальчик, которого спасают в Днепре, из-за ракетного удара потерял всю семью

    Ребенка чудом удалось вернуть к жизни, а вот все его родные – погибли.

    Сегодня 20:48
    3
    просмотров
    На месте ракетного удара по дому в Днепре побывал Зеленский
    На месте ракетного удара по дому в Днепре побывал Зеленский

    Президент посетил место ракетного удара в Днепре.

    Сегодня 20:02
    1
    просмотров
    В Днепре на Соколе появятся островки безопасности: для чего они
    В Днепре на Соколе появятся островки безопасности: для чего они

    Островки безопасности появятся на Соколе.

    Сегодня 19:33
    3
    просмотров
    В Днепре под завалами пятиэтажки еще ищут людей
    В Днепре под завалами пятиэтажки еще ищут людей

    В Днепре из-под завалов вытащили тело женщины, еще одного человека ищут.

    Сегодня 18:34
    3
    просмотров
    Отрезали кусок волос: в Днепре вблизи школы напали на ученицу
    Отрезали кусок волос: в Днепре вблизи школы напали на ученицу

    В Днепре возле школы напали на девушку и отрезали ей волосы.

    Сегодня 17:59
    4
    просмотров
    Для правильного начисления выплат: как на портале ПФУ жителю Днепра изменить свои данные
    Для правильного начисления выплат: как на портале ПФУ жителю Днепра изменить свои данные

    Каждый житель Днепра может самостоятельно внести изменения в свои данные на портале ПФУ. В реестре застрахованных лиц создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером, где «записаны» все данные о застрахованном человеке, необходимые для вычисления и назначения страховых и пенсионных…

    Сегодня 17:19
    2
    просмотров
    Стало известно, когда автовокзал в Днепре возобновит полноценную работу
    Стало известно, когда автовокзал в Днепре возобновит полноценную работу

    Автовокзал в Днепре частично возобновил работу.

    Сегодня 17:10
    10
    просмотров
    Прямое попадание: ракета разрушила квартиру профессора из Днепра
    Прямое попадание: ракета разрушила квартиру профессора из Днепра

    В результате обстрела Днепра 19 апреля прямым попаданием уничтожило квартиру сотрудника ДНУ.

    Сегодня 16:25
    12
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх