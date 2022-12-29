СБУ навідалася до “московських попів” на Дніпропетровщині

СБУ перевіряє об'єкти УПЦ МП Криворізької єпархії.

Як зазначили в СБУ, продовжуються контррозвідувальні заходи на об’єктах Української православної церкви.

Сьогодні 29 грудня, СБУ відвідає території та приміщення УПЦ на Дніпропетровщині, а саме:

Єпархіального управління (м.Кривий Ріг);

Спасо-Преображенського собору (м.Кривий Ріг);

Свято-Миколаївського храму (м.Кривий Ріг);

Свято-Володимирського чоловічого монастиря (м.Кривий Ріг);

Храму Іверської ікони Божої Матері та Святогеоргіївської дзвіниці (м.Кривий Ріг).

Мета таких перевірок виявити ознаки підривної діяльності російської ФСБ в релігійному середовищі України. Усе робиться згідно з чинним законодавством.

Зазначимо, що свій хресний похід СБУ почала з Києво-Печерської Лаври, де під час обшуків знайшли російську літературу, рублі та інші атрибути російського миру.

Після цього почалися перевірки регіональних представництв. У священнослужителів знаходили пропагандистську літературу, рублі, російську символіку та інші докази причетності до РПЦ.

Що знайдуть у криворізьких священиків дізнаємося пізніше.

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