СБУ навідалася до “московських попів” на Дніпропетровщині

Як зазначили в СБУ, продовжуються контррозвідувальні заходи на об’єктах Української православної церкви.
Сьогодні 29 грудня, СБУ відвідає території та приміщення УПЦ на Дніпропетровщині, а саме:
Мета таких перевірок виявити ознаки підривної діяльності російської ФСБ в релігійному середовищі України. Усе робиться згідно з чинним законодавством.
Зазначимо, що свій хресний похід СБУ почала з Києво-Печерської Лаври, де під час обшуків знайшли російську літературу, рублі та інші атрибути російського миру.
Після цього почалися перевірки регіональних представництв. У священнослужителів знаходили пропагандистську літературу, рублі, російську символіку та інші докази причетності до РПЦ.
Що знайдуть у криворізьких священиків дізнаємося пізніше.
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