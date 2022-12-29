Мер Дніпра про ракетний удар та ситуацію у місті: “Сподіваємося, що не буде наступної хвилі обстрілів”

Сьогодні, 29 грудня, росіяни знову завдали по Україні масованого ракетного удару.

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував черговий російський терор та розповів, яка ситуація в місті.

Чому не пишу, не інформую, спитаєте ви? А що писати? Як інші керівники (а скоріш їхні піар-менеджери ) в 10500 раз повідомити: «Перейдіть в бомбосховища, дотримуйтеся правила «двох стін», нічого не фотографуйте і т.д.» Так люди не дурні, самі все знають без начальників. Працюємо. Десь на генераторах. Починаємо розганяти системи після відключення. Є проблеми з водопостачанням в нагорній частині міста. Сподіваємося, що не буде наступної хвилі обстрілів, – написав Борис Філатов.