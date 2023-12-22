Женщина «мобилизовала» мужа, чтобы запугать при разводе: в скандале с ТЦК в Одессе неожиданная развязка

Накануне в Одессе разгорелся скандал из-за видео, на котором якобы работники ТЦК «упаковали» в машину «скорой» мужчины. Это произошло возле ЖК «Радужный». Военные насильно пытались засунуть в автомобиль одессита, за которого «заступалась» женщина.
Однако, как оказалось, работники ТЦК к этому не причастны, сообщили в Оперативном командовании «Юг». В ходе служебного расследования выяснилось, что видео действительно военные, но это не сотрудники центров комплектования.
Одесситка попросила знакомого военного, сейчас воюющего на Востоке, испугать своего мужа. С ним она сейчас разводится и никак не может поделить имущество. Друг после долгих уговоров согласился выполнить просьбу женщины.
Для этого военный взял «скорую», которой должны были перевозить раненых бойцов.
Военный подвергся уговорам женщины и во время выполнения задач по доставке (сопровождению) в медицинские учреждения раненых и больных бригады в г. Одесса, в нарушение установленных требований и порядка, уговорил сослужащих принять участие в «запугивании гражданина мобилизацией», которое было осуществлено с использованием служебного специального транспорта, – объяснили в Оперативном командовании.
Служебное расследование продолжается, а по данному факту возбуждено уголовное производство. Специальный автомобиль вернулся в бригаду, где применяется по назначению.
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