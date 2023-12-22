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Жінка “мобілізувала” чоловіка, щоб залякати при розлученні: у скандалі з ТЦК в Одесі несподівана розв’язка

Сьогодні 16:54
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В скандалі з ТЦК Одеси несподівана розв'язка.

Новости Днепра про Жінка

Напередодні в Одесі розгорівся скандал через відео, на якому нібито працівники ТЦК “пакували” до машини “швидкої” чоловіка. Це сталося біля ЖК “Райдужний”. Військові насильно намагалися засунути до автівки одесита, за якого “вступалася” жінка. 

Однак як виявилося, працівники ТЦК до цього не причетні, повідомили в Оперативному командуванні “Південь”. Під час службового розслідування з’ясувалося, що на відео справді військові, але це не співробітники центрів комплектування. 

Одеситка попросила знайомого військового, що зараз воює на Сході, налякати свого чоловіка. З ним вона зараз розлучається та ніяк не може поділити майно. Друг після довгих вмовлянь погодився виконати прохання жінки. 

Для цього військовий взяв “швидку”, якою мали перевозити поранених бійців. 

Військовий піддався вмовлянням жінки і під час виконання завдань з доправлення (супроводу) до медичних закладів поранених та хворих бригади в м. Одеса, в порушення встановлених вимог та порядку, вмовив співслужбовців взяти участь у “залякуванні громадянина мобілізацією”, що було здійснено з використанням службового спеціального транспорту, – пояснили в Оперативному командуванні. 

Службове розслідування триває, а за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Спеціальний автомобіль повернувся до бригади, де застосовується за призначенням.

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