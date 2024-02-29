Ждал, когда жертва получит деньги: в Кривом Роге мужчина дерзко ограбил пенсионера возле банкомата

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении!

Днем 28 февраля в Металлургическом районе Кривого Рога 36-летний мужчина дерзко ограбил пенсионера возле банкомата.

Как сообщили в полиции, злоумышленник дождался, когда 63-летний мужчина получит деньги из банкомата, и вырвал их из рук. Затем силой он забрал у потерпевшего еще и банковскую карточку.

Правоохранители оперативно разыскали и задержали грабителя.

29 февраля ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что жительница Днепра в течение недели потратила 15 тыс грн с карточки, которую нашла в троллейбусе.

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