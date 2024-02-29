Жительница Днепра в течение недели потратила 15 тыс грн с карточки, которую нашла в троллейбусе

66-летняя женщина нашла карточку в троллейбусе, но вместо того, чтобы отыскать владельца или сообщить банку о найденном, в течение недели тратила деньги в магазинах.
Как сообщили в полиции, 35-летняя женщина обратилась к ним и рассказала, что кто-то украл ее банковскую карту и активно скуплялся в магазинах. Оказалось, что потерянную бесконтактную карточку нашла в троллейбусе пенсионерка, которая в течение недели тратила с нее деньги.
За несколько дней пенсионерка сумела потратить около 15 тысяч гривен.
28 февраля следственные отделения полиции сообщили злоумышленнице о подозрении по ч.4 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Полицейские напоминают держателям карт о мерах безопасности:
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