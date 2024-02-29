Чекав, коли жертва отримає гроші: у Кривому Розі чоловік зухвало пограбував пенсіонера біля банкомата

Зловмиснику вже повідомили про підозру!

Вдень 28 лютого у Металургійному районі Кривого Рогу 36-річний чоловік зухвало пограбував пенсіонера біля банкомата.

Як повідомили у поліції, зловмисник дочекався, коли 63-річний чоловік отримає гроші з банкомата, та вирвав їх з рук. Потім силою він забрав у потерпілого ще й банківську картку.

Правоохоронці оперативно розшукали та затримали грабіжника.

29 лютого йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителька Дніпра упродовж тижня витратила 15 тис грн з картки, яку знайшла в тролейбусі.

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